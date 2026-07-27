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Силовые структуры
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07:20, 27 июля 2026Силовые структуры

Призывающий к дезертирству россиянин попал под статью о терроризме

На Сахалине следователи возбудили дело в отношении мужчины о призывах к терроризму
Владимир Шарапов
Владимир Шарапов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Global Look Press

В Сахалинской области следователи возбудили уголовные дела в отношении 59-летнего местного жителя, который в социальных сетях призывал к уклонению от прохождения военной службы и дезертирству. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Дело возбудили по статьям 205.2 («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности») и 280.4 («Публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства») УК РФ. Мужчина арестован.

По версии следствия, с февраля 2022 по октябрь 2023 года фигурант размещал на своей странице в соцсети публикации с призывами к уклонению от военной службы, дезертирству и воспрепятствованию исполнения органами власти их полномочий по обеспечению безопасности России. 6 апреля 2025 года он также опубликовал видеоролик с призывами к совершению противоправных действий в отношении органов государственной власти.

Ранее россиянин призывал атаковать Большой Кремлевский дворец. Ему вынесли приговор.

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