В США на фестивале произошла массовая стрельба

На гастрономическом фестивале в Сиэтле произошла массовая стрельба

На гастрономическом фестивале в Сиэтле, США, произошла массовая стрельба. Об этом сообщает CNN.

Около 18:00 воскресенья по местному времени пожарная служба Сиэтла отреагировала на сообщения о стрельбе в культурно-развлекательном комплексе Seattle Center.

Двух человек не стало на месте происшествия, еще несколько, включая ребенка, получили ранения.

Мэр Сиэтла Кэти Уилсон заявила в своем заявлении, что полиция задержала двух подозреваемых.

Организация Gun Violence Archive включила произошедшее в как минимум 271 случай массовой стрельбы в США, которые были зафиксированы в этом году. При этом уточняется, что обычно массовой стрельбой считают ту, в результате которой пострадали четверо и более человек.

Ранее сообщалось, что за три дня празднования Дня независимости США в стране было зафиксировано 20 случаев массовой стрельбы.