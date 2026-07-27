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08:17, 27 июля 2026 (обновлено: 08:22, 27 июля 2026)Мир

В США на фестивале произошла массовая стрельба

На гастрономическом фестивале в Сиэтле произошла массовая стрельба
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Jason Redmond / Reuters

На гастрономическом фестивале в Сиэтле, США, произошла массовая стрельба. Об этом сообщает CNN.

Около 18:00 воскресенья по местному времени пожарная служба Сиэтла отреагировала на сообщения о стрельбе в культурно-развлекательном комплексе Seattle Center.

Двух человек не стало на месте происшествия, еще несколько, включая ребенка, получили ранения.

Мэр Сиэтла Кэти Уилсон заявила в своем заявлении, что полиция задержала двух подозреваемых.

Организация Gun Violence Archive включила произошедшее в как минимум 271 случай массовой стрельбы в США, которые были зафиксированы в этом году. При этом уточняется, что обычно массовой стрельбой считают ту, в результате которой пострадали четверо и более человек.

Ранее сообщалось, что за три дня празднования Дня независимости США в стране было зафиксировано 20 случаев массовой стрельбы.

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