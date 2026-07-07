Число случаев массовой стрельбы в США на День независимости приблизилось к рекордному

GVA: За три дня празднования Дня независимости США было зафиксировано 20 случаев стрельбы

За три дня празднования Дня независимости США в стране было зафиксировано 20 случаев массовой стрельбы. Об этом сообщает неправительственная организация Gun Violence Archive (GVA) в социальной сети X.

«В выходные на 4 июля было зафиксировано почти рекордное количество случаев массовой стрельбы — 20. Такого не случалось с 2021 года», — говорится в публикации.

В результате стрельбы 340 человек получили ранения, еще 100 не удалось спасти.

Ранее в штате Миссури, США, полиция взяла под стражу 10-летнего мальчика, который выстрелил в голову семимесячной девочке. Пистолет он нашел под матрасом в спальне.