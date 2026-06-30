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Из жизни
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16:50, 30 июня 2026Из жизни

10-летний мальчик выстрелил в голову семимесячному младенцу

В США 10-летний мальчик убил семимесячного младенца из пистолета
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: St. Louis Metropolitan Police Department

В штате Миссури, США, полиция взяла под стражу 10-летнего мальчика, подозреваемого в умышленном убийстве. Об этом сообщает New York Post.

Мальчик выстрелил в голову семимесячной девочке, с которой находился в одном доме. Пистолет он нашел под матрасом в спальне. Прибывшие после сообщения о стрельбе полицейские попытались спасти пострадавшую, но ее не стало по дороге в больницу.

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Предполагается, что мальчик станет самым молодым преступником, когда-либо обвиненным в расправе над человеком в штате Миссури. Обвинения также предъявлены отцу младенца — 19-летнему Ка'Мариону Паунеллу, который был владельцем пистолета.

Ранее сообщалось, что в США 26-летний Майкл Техеда признал вину в смертельной стрельбе, которую устроила его маленькая дочь. Она случайно выстрелила в голову младшей сестре.

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