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09:23, 27 июля 2026 (обновлено: 09:40, 27 июля 2026)ЦенностиЭксклюзив

Врач раскрыла россиянам способы восстановить кожу после загара

Дерматолог Пашкова: Восстановить кожу после загара помогут средства с церамидами
Мария Винар

Фото: Lenar Nigmatullin / Shutterstock / Fotodom

Детский дерматолог, косметолог, дерматолог Клиники «Семейная» Александра Пашкова раскрыла россиянам способы, которые помогут восстановить кожу после загара. Комментарий эксперта поступил в распоряжение «Ленты.ру».

Врач объяснила, что во время принятия солнечных ванн в коже запускаются воспалительные процессы, усиливается образование свободных радикалов, нарушается защитная функция, а также снижается уровень естественного увлажнения. В связи с этим она призвала после пребывания на пляже в первую очередь поработать над восстановлением эпидермального барьера, используя средства с церамидами, холестеролом, свободными жирными кислотами, скваланом и пантенолом.

Однако при выраженной сухости кожи Пашкова посоветовала отказаться от очищающих средств с агрессивными поверхностно-активными веществами. Вместо них лучше прибегнуть к кремовым очищающим продуктам или синдетам.

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В то же время специалист отметила, что после пляжного отпуска необходимо соблюдать питьевой режим и включить в домашний уход средства с гиалуроновой кислотой, глицерином, мочевиной в низких концентрациях, эктоином, бетаином, аминокислотами, ниацинамидом и витаминами E и C. По ее словам, они помогают восстановить уровень гидратации, уменьшить чувство стянутости и поддержать процесс восстановления кожи.

При этом собеседница издания предупредила о важности применения солнцезащитных продуктов после отпуска. «Поврежденная ультрафиолетом кожа более восприимчива к повторному воздействию солнечных лучей и имеет повышенный риск развития гиперпигментации. Рекомендуется ежедневно применять средства с SPF 30-50 широкого спектра защиты от UVA- и UVB-излучения», — подчеркнула она.

В заключение эксперт добавила, что для восстановления кожи дополнительно стоит попробовать косметологические процедуры — например, биоревитализацию и фотобиомодуляцию. Также можно обратить внимание на инъекционные препараты на основе полинуклеотидов и процедуры с экзосомами, но при наличии соответствующих показаний и зарегистрированных препаратов.

В мае онколог «СМ-Клиники» Дмитрий Пензов назвал смертельную опасность загара.

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