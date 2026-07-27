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10:03, 27 июля 2026 (обновлено: 10:06, 27 июля 2026)Наука и техника

Российский министр заявил о выпуске «нештатных изделий» для СВО

Алиханов: Российские заводы выпускают миллионы единиц инновационных изделий для СВО
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Дмитрий Астахов / РИА Новости

Российские заводы выпускают миллионы единиц инновационных изделий для потребностей специальной военной операции (СВО). Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» рассказал министр промышленности и торговли России Антон Алиханов.

«Это зачастую не штатные изделия, которые по отдельным решениям Генштаба, министра обороны закупаются армией», — уточнил министр.

Алиханов напомнил, что штатные изделия проходят более широкий цикл испытаний, в том числе с военной приемкой.

Министр заявил, что предприятия оборонно-промышленного комплекса России полностью покрывают потребности страны в технике и оружии. «Если говорить про рост (нашего промышленного производства) с 2022 года, с начала боевых действий, — темпы, объемы выпуска продукции по некоторым позициям выросли в 20 с лишним раз», — сказал Алиханов.

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