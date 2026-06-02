ОАК отчиталась о росте выпуска боевых самолетов

ОАК: С 2022 года выпуск новых боевых самолетов вырос в четыре-пять раз

С 2022 года выпуск новых российских боевых самолетов вырос в четыре-пять раз. Об этом ТАСС рассказал генеральный директор Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Вадим Бадеха.

«С 2022 года задачи по поставке боевой техники и ремонту выросли в разы, по ряду позиций выпуск новых самолетов увеличился в четыре-пять раз», — заявил руководитель.

По его словам, «темпы роста опережали все мыслимые за всю историю существования корпорации», причем «техника успешно воюет и побеждает».

В мае ОАК передала Воздушно-космическим силам России партию истребителей Су-35С.

В том же месяце Telegram-канал Fighterbomber сообщил об испытаниях двухместной модификации российского истребителя пятого поколения Су-57.