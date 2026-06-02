Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
10:19, 2 июня 2026Наука и техника

ОАК отчиталась о росте выпуска боевых самолетов

ОАК: С 2022 года выпуск новых боевых самолетов вырос в четыре-пять раз
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

С 2022 года выпуск новых российских боевых самолетов вырос в четыре-пять раз. Об этом ТАСС рассказал генеральный директор Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Вадим Бадеха.

«С 2022 года задачи по поставке боевой техники и ремонту выросли в разы, по ряду позиций выпуск новых самолетов увеличился в четыре-пять раз», — заявил руководитель.

По его словам, «темпы роста опережали все мыслимые за всю историю существования корпорации», причем «техника успешно воюет и побеждает».

Материалы по теме:
Пятый элемент. Российский Су-57 — лучший в мире истребитель пятого поколения. Как он изменит войны будущего?
Пятый элемент.Российский Су-57 — лучший в мире истребитель пятого поколения. Как он изменит войны будущего?
28 сентября 2022
Невидимый фронт. Первые в мире стелс-самолеты придумали в СССР. Как эта технология изменила войну?
Невидимый фронт.Первые в мире стелс-самолеты придумали в СССР. Как эта технология изменила войну?
12 октября 2022

В мае ОАК передала Воздушно-космическим силам России партию истребителей Су-35С.

В том же месяце Telegram-канал Fighterbomber сообщил об испытаниях двухместной модификации российского истребителя пятого поколения Су-57.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Россия нанесла массированный удар возмездия по Украине. ВСУ нечем сбивать ракеты, Зеленский выступил с заявлением

    Десятки российских студенток попали в развратный бизнес

    В России отреагировали на призыв Киева к Западу сбивать БПЛА над Украиной

    Британский журналист переехал в Россию и чуть не сошел с ума во время новогодних каникул

    В России решили обязать пьяных водителей лечиться от зависимости

    В Эстонии рассказали о «приглашениях» России к новым ударам по Украине

    Европейским странам разрешат увеличить расходы на энергоносители

    Случайная смерть россиянки на глазах у трехлетнего сына попала на видео

    Раскрыты переговоры о размещении ядерного оружия США у границ России

    Индия вместо Су-57 купит 114 истребителей Rafale

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента бизнеса деактивирована
    Добро пожаловать в реальный мир
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok