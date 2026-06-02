11:23, 2 июня 2026

Раскрыто неожиданное влияние алкоголя на риск развития рака

Екатерина Графская
Фото: Ratikova / Shutterstock / Fotodom

Ученые из Института показателей и оценки здоровья (IHME) проанализировали данные 843 исследований и пришли к выводу, что употребление алкоголя связано с повышенным риском развития ряда видов рака даже при относительно небольших дозах. Результаты работы опубликованы в журнале Nature Health (NH).

Исследование показало, что риск увеличивается для всех десяти изученных онкологических заболеваний, включая рак молочной железы, пищевода, печени, поджелудочной железы, толстой кишки и простаты. При этом неблагоприятная связь наблюдалась даже при потреблении менее одной стандартной порции алкоголя в день. Кроме того, алкоголь оказался связан с более высокой вероятностью цирроза печени, других хронических заболеваний печени и панкреатита.

Для некоторых сердечно-сосудистых и неврологических заболеваний картина оказалась более сложной. Небольшие дозы алкоголя в отдельных исследованиях ассоциировались с незначительным снижением риска диабета второго типа и деменции. Однако по мере увеличения потребления потенциальные преимущества исчезали, а риск вновь возрастал.

Авторы подчеркивают, что полученные данные не поддерживают идею о «безопасной» дозе алкоголя с точки зрения профилактики рака. По их словам, общественность по-прежнему недостаточно осведомлена о связи между употреблением алкоголя и онкологическими заболеваниями, особенно такими распространенными, как рак молочной железы и колоректальный рак.

Ранее стало известно, что средиземноморская диета снижает риск развития рака легких.

