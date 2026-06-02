12:10, 2 июня 2026Интернет и СМИ

Лазарева назвала советский менталитет причиной «очень крепко сидящего» в россиянах страха

Бывшая ведущая Татьяна Лазарева заявила, что в советских людях воспитывали страх
Маргарита Щигарева
Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Живущая в Испании российская телеведущая Татьяна Лазарева (внесена Минюстом РФ в реестр иноагентов; внесена в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) назвала черту современных россиян, которая, по ее мнению, возникла из-за советского менталитета. Об этом она высказалась в эфире YouTube-канала «Живой гвоздь».

Лазарева заявила, что в СССР в людях воспитывали привычку «не высовываться». «Это было воспитано десятилетиями в советском человеке: не задавай вопросов, сиди тихо», — сказала она. Как считает ведущая, из-за этого сегодня в россиянах «очень крепко сидит страх».

Ранее Лазарева пожаловалась на большое количество негативных материалов о ней в российских медиа. Комментируя эти статьи, она обратилась к зрителям со словами «не читайте советских газет».

Перед этим ведущая заявила о трудном финансовом положении. Лазарева сообщила, что организует платные винные туры.

