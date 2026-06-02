12:47, 2 июня 2026Россия

В Кремле раскрыли детали ударов по Киеву

Песков: Российские военные наносят системные удары по военной инфраструктуре Киева
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Ramil Sitdikov / Pool / Reuters

Российские военные наносят системные удары по военной инфраструктуре Киева. Детали атак раскрыл официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Как видите, наносятся системные удары по военной инфраструктуре киевского режима: по Киеву, по другим городам», — обозначил Песков.

Пресс-секретарь главы государства напомнил, что данные действия Российской армии были анонсированы Министерством иностранных дел России с призывом к иностранным гражданам, включая персонал дипмиссий и представителей международных организаций, как можно скорее покинуть Киев.

Ранее в Минобороны России сообщали, что в ночь на 2 июня был нанесен массированный удар по территории Украины. Целями стали предприятия оборонно-промышленного комплекса в Киеве, Запорожье, Харькове и Днепропетровске, в Полтавской, Хмельницкой и Сумской областях.

Удар возмездия по Украине был нанесен после заявления президента России Владимира Путина о неотвратимом наказании за атаку на колледж в Старобельске. Военные эксперты назвали атаку самой серьезной с начала СВО.

