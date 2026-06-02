13:33, 2 июня 2026Россия

Российского школьника экстренно госпитализировали во время ЕГЭ на фоне жалоб на очереди

Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Тюмени школьника экстренно госпитализировали во время сдачи Единого государственного экзамена (ЕГЭ) на фоне жалоб на длинные очереди. Об этом пишет 72.RU.

Российскому подростку вызвали бригаду скорой помощи. Медики подъехали к образовательному учреждению, где выпускники сдавали экзамены по химии и истории.

Школьники пожаловались на плохую организацию экзамена. С их слов, их больше часа продержали на улице, а на входе образовались огромные очереди.

«Дети около часа простояли на улице. Их запустили только в 9:15 и после криков людей, которые просили срочно вызвать скорую помощь», — рассказал один из собеседников издания, добавив, что недомогание в этот день почувствовали многие дети.

В департаменте образования прокомментировали ситуацию, пояснив, что процесс сдачи ЕГЭ строго регламентирован, в связи с чем прибытие участников экзамена на пункты проведения, так же как и сама сдача экзаменов проводится в строго определенные промежутки времени.

Ранее сообщалось, что в Самаре школьница почувствовала недомогание после ЕГЭ по истории, ее увезли в больницу. У россиянки диагностировали инсульт.

