Россияне подверглись нападению за прогулку у магазина

В Волгоградской области две супружеские пары подверглись нападению за прогулку у магазина

В Дубовском районе Волгоградской области две супружеские пары подверглись нападению за прогулку у магазина. Одна из пострадавших россиянок в беседе с порталом V1.ru отметила, что компания молодежи хотела отнять у них деньги и телефоны.

Женщина пояснила, что родственники приехали к ним из Волгограда. Вместе они отправились на улицу. Возле одной из торговых точек, как утверждает жительница Дубовки, к ним подошли молодые люди. Они начали грубо разговаривать. Мужчины попытались утихомирить компанию, но вместо диалога возникла потасовка.

Мужа россиянки повалили на асфальт и стали наносить удары. Ее родственника также избивали. Женщины хотели вмешаться, но все было безрезультатно.

Выбежавшие из магазина сотрудники, как утверждает пострадавшая, не пытались остановить драку. На место спустя время вызвали полицейских.

Россиянка уверена, что молодежь Дубовки атакует прохожих не впервые. «Эта свора, человек 40, постоянно собирается, нападает на людей, отбирает деньги и телефоны. Молодежь сейчас работать не хочет и именно таким способом зарабатывает себе на алкоголь», — предположила она.

Ранее сообщалось, что в Братске выпускники отметили последний звонок избиением мужчины.