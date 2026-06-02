15:31, 2 июня 2026

Врач предупредил о скрытых рисках двух популярных у худеющих салатов

Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Евгений Белоусов рассказал о минусах популярных у худеющих людей салатов, которые содержат много грубой клетчатки, например, салата «Щетка» из свеклы, моркови, капусты и лимонного сока. О скрытых рисках этих блюд врач предупредил в разговоре с «Лентой.ру».

Врач объяснил, что салаты вроде «Щетки», которые содержат много грубой клетчатки, действительно помогают активизировать кишечник. «Однако блюдо не универсально. Например, он может вызвать обострение гастрита, язвы, колита, а у людей с синдромом раздраженного кишечника она может вызвать диарею», — предупредил Белоусов.

Кроме того, по словам гастроэнтеролога, у людей со склонностью к вздутию, капуста и сырая свекла могут вызвать тяжесть в животе. Лимонный сок тоже не всем подходит: при чувствительном желудке он может усиливать раздражение.

Вызвать проблемы с ЖКТ может и другой популярный у сторонников ЗОЖ салат — из пекинской капусты, огурца, зеленого яблока, укропа, кинзы и сока лайма. Как отметил врач, в его составе совсем нет жиров, из-за чего хуже усваиваются жирорастворимые витамины. Кроме того, такой салат не дает длительного насыщения, подчеркнул доктор.

Ранее врач и телеведущая Елена Малышева заявила, что в салате цезарь содержится больше калорий, чем в хлебе. Доктор объяснила, что высокую энергетическую ценность блюду придает соус.

