Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
16:35, 2 июня 2026Забота о себе

Назван способ сделать пельмени полезнее

Диетолог Белева: Чтобы пельмени были полезнее, нужно добавлять в тесто цельнозерновую муку
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Александр Кондратюк / РИА Новости

Врач-гастроэнтеролог и диетолог Эльвира Белева рассказала, как сделать пельмени полезнее. Свой способ онаназвала в беседе с изданием UfaTime.ru.

Чтобы пельмени были полезнее, Белева посоветовала добавлять в тесто цельнозерновую муку. Она должна занимать хотя бы треть от общего объема муки, уточнила доктор. Замешивать тесто врач порекомендовала на теплой воде с добавлением щепотки соли и оливкового масла.

Для начинки доктор призвала использовать нежирное мясо: куриную грудку, индейку или молодую телятину. Белева добавила, что в нее обязательно нужно добавлять репчатый лук, морковь и пучок свежей зелени, чтобы в пельменях была клетчатка.

Материалы по теме:
«Стол №5»: меню, рецепты, что можно и нельзя есть
«Стол №5»:меню, рецепты, что можно и нельзя есть
18 августа 2022
Гликемический индекс продуктов: что это такое и почему для желающих похудеть людей он бесполезен?
Гликемический индекс продуктов:что это такое и почему для желающих похудеть людей он бесполезен?
12 декабря 2023

Диетолог также посоветовала варить пельмени, а не жарить или запекать их. Заправить готовое блюдо Белева порекомендовала ложкой 10-процентной сметаны или йогурта, а также зеленью. Хорошим гарниром к пельменям она назвала свежие овощи или квашеную капусту.

По словам врача, пельмени рекомендуется есть не чаще двух раз в неделю, причем одну порцию лучше ограничить 150 граммами. «Даже при хроническом панкреатите в стойкой ремиссии такие пельмени проходят на ура, если нет индивидуальной непереносимости. А здоровому человеку вообще красота — и вкусно, и живот не болит», — добавила Белева.

Ранее эндокринолог Софья Цатурян перечислила продукты, которые нельзя употреблять при наличии сахарного диабета. Так, людям с этим заболеванием она посоветовала отказаться от варенья.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Финляндия конфисковала российские деньги

    Ушедший из России производитель потребовал от клиентов остановить эксплуатацию машин

    Биолог назвал срок цветения березы в Москве

    В России ответили на предложенные Украиной три шага после массированного удара

    Москвичам пообещали теплое лето с сюрпризами

    В Кремле рассказали о переговорах с США на ПМЭФ

    Мерц захотел еще больше вооружить Украину

    В России назвали новые цели для ударов по объектам на Украине

    Огромная очередь из машин на границе с Грузией попала на видео

    Путин предложил наделить доклад о языковой политике статусом государственного

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента бизнеса деактивирована
    Добро пожаловать в реальный мир
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok