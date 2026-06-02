В зоне СВО заметили «Гиацинт» с защитой от дронов

В зоне СВО заметили самоходную пушку «Гиацинт-С» с защитой от БПЛА

Самоходную пушку 2С5 «Гиацинт-С» Вооруженных сил России оснастили защитой от беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) противника. На соответствующий кадр обратил внимание Telegram-канал «Уголок Ситха».

На фото можно заметить «Гиацинт» на позиции в зоне проведения специальной военной операции (СВО), которую дополнительно прикрыли маскировочными сетями. Корпус машины оснастили комплектом броневых экранов, а защиту верхней полусферы от дронов обеспечивает решетчатый экран. В конструкции оставили прорезь, которая позволяет осуществлять вертикальное наведение.

Артиллерийская установка «Гиацинт-С» несет пушку 2А37 калибра 152 миллиметра. Дальность стрельбы активно-реактивным снарядом составляет более 30 километров. Гусеничная машина весит 27,5 тонны.

В феврале Минобороны России сообщило, что артиллеристам группировки войск «Запад» передали партию артиллерийских установок «Гиацинт-К». Четырехосная машина с двигателем мощностью 500 лошадиных сил развивает скорость до 80 километров в час.