18:39, 2 июня 2026

Российских туристов предупредили о страшных отпускных болезнях

Зарина Дзагоева
Фото: PradeepGaurs / Shutterstock / Fotodom

Академик Российской академии наук, эпидемиолог, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко предупредил соотечественников о страшных отпускных болезнях. Об этом он рассказал в беседе с «Абзацем».

Специалист отметил, что из-за любви россиян к путешествиям в Юго-Восточную Азию возрастают эпидемиологические риски. При этом он объяснил, что соотечественники ведут себя беспечно в азиатских странах, подвергая опасности свое здоровье. «Если какого-нибудь немца заставят пить воду, он ее десять раз проверит документами. А мы пьем чуть ли не из ручья и все что попало», — добавил Онищенко.

В числе опасных болезней, риск завоза которых велик, он назвал холеру, гепатиты и всю группу кишечных инфекций. Академик обратился к россиянам с просьбой предпочесть заграничному отдыху отпуск в своей стране.

Ранее Онищенко заявлял, что новая вспышка Эболы в Демократической Республике Конго подтверждает цикличность этой инфекции. В связи с этим он посоветовал россиянам быть осторожными и отказаться от посещения стран, в которых растет заболеваемость.

