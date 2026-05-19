04:35, 19 мая 2026Наука и техника

Россиян предупредили о вспышке опасного заболевания

Онищенко: Ситуация в ДРК с Эболой крайне серьезная
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press

Новая вспашка Эболы в Демократической республике Конго (ДРК) подтверждает цикличность этой инфекции, в связи с чем россиянам следует быть осторожными. О вспышке опасного заболевания предупредил академик РАН Геннадий Онищенко, передает ТАСС.

«То, что происходит сейчас, — подтверждение закономерностей, за которыми мы наблюдаем на мировом уровне. Последняя крупная вспышка была зафиксирована в 2014 году. Прошло более 10 лет», — отметил он.

По его словам, инфекция легко передается от человека к человеку, однако от заражения Эболой можно уберечься. Для этого следует соблюдать правила гигиены, избегать контакта с больными людьми и отказаться от посещения стран, в которых растет заболеваемость Эболой.

Ранее стало известно, что Россия направит в Уганду специалистов для борьбы с Эболой. «Роспотребнадзор по просьбе угандийской стороны направит в Кампалу группу специалистов для проведения эпидемиологического расследования», — говорится в сообщении.

