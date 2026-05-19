05:30, 19 мая 2026

Женщина поехала в индийский город ради нового iPhone и была изнасилована в отеле

Зарина Дзагоева
Фото: Santosh Kumar / Hindustan Times via Getty Images

Женщина поехала на встречу со знакомым в индийском городе ради нового iPhone и была изнасилована им в местном отеле. Об этом сообщает The Times of India.

Уточняется, что злоумышленник является владельцем двух магазинов мобильных телефонов в Агартале. Он познакомился с женщиной из соседнего города в соцсетях и спустя несколько месяцев общения предложил ей встретиться, пообещав в подарок смартфон.

Индианка и без того собиралась в Агарталу по делам, поэтому согласилась. Она прибыла туда на поезде, а друг по переписке встретил ее у вокзала. Мужчина отвез жертву в ближайший отель, где избил и изнасиловал ее. Затем преступник отобрал у женщины телефон и уехал.

Пострадавшая обратилась в полицию, вскоре после чего насильник был арестован. Он пытался угрожать правоохранителям, однако безуспешно. Ведется расследование.

Ранее сводный брат изнасиловал сестру в каюте круизного лайнера. Позже он расправился с ней.

