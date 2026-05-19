06:30, 19 мая 2026

В США сделали мрачный вывод о Зеленском после освобождения Ермака

Марина Совина (ночной редактор)

Фото: President Of Ukraine / Globallookpress.com

Освобождение экс-главы офиса президента Украины Андрея Ермака говорит о том, что украинское руководство оторвано от реальности. Такую точку зрения высказал подполковник американской армии в отставке Дэниел Дэвис в эфире YouTube-канала Deep Dive.

Он назвал поразительным решение выпустить Ермака из СИЗО, предположив, что украинский президент Владимир Зеленский сошел с ума. «Иначе я просто не могу объяснить, зачем он отпустил Ермака вместо того, чтобы решать действительно реальные проблемы на Украине», — отметил Дэвис.

Он призвал Зеленского быть осторожнее, потому что он рискует остаться и без того низкой поддержки из-за дела Ермака.

Накануне стало известно, что экс-чиновника освободили из-под стражи под залог. Сообщается, что на залог для Ермака было собрано 154 миллиона гривен (почти 252 миллиона рублей), что на 14 миллионов гривен больше необходимой суммы.

