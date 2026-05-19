07:23, 19 мая 2026

У российского депутата арестовали имущество на миллиард рублей

Владимир Шарапов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Global Look Press

Новосибирский областной суд удовлетворил апелляционное представление прокуратуры и увеличил сумму арестованного имущества депутата горсовета, создателя и руководителя группы компаний «Дискус» Алексея Джулая до 1,3 миллиарда рублей. Об этом «Ленте.ру» рассказали в прокуратуре региона.

Изначально, в январе, на его счетах было заморожено около 600 миллионов рублей, однако прокуроры настояли на пересмотре решения.

По версии следствия, Джулай привлекал деньги граждан через потребительские жилищно-строительные кооперативы (ЖСК) для строительства многоквартирных домов. Финансовые активы пайщиков передавались в подконтрольные обвиняемому организации, однако взятые на себя обязательства застройщик не выполнил. В деле насчитывается более 800 потерпевших, общий ущерб оценивается в 1,2 миллиарда рублей.

О задержании Джулая сообщалось 16 апреля 2023 года.

