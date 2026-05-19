Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
08:00, 19 мая 2026Из жизни

Мужчина заразил женщину герпесом во время секса и попал под суд

Австралийца приговорили к 13 месяцам работ за передачу ЗППП партнерше
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: New Africa / Shutterstock / Fotodom

В Австралии суд приговорил школьного учителя к 13 месяцам исправительных работ за то, что он сознательно заразил партнершу генитальным герпесом. Об этом сообщает The Canberra Times.

Согласно материалам дела, у 21-летнего Дэниела Марриотта в 2020 году был диагностирован вирус герпеса — HSV-2. В феврале 2023 года он договорился о свидании с потерпевшей. Перед первым половым актом женщина спросила, когда он в последний раз проходил проверку на инфекции, передающиеся половым путем. Марриотт ответил, что он «чист», хотя знал о своем заболевании.

Пара занималась сексом без защиты несколько раз, и уже к марту у женщины появились симптомы. После сдачи анализов у нее подтвердился генитальный герпес. Когда она через мессенджер спросила мужчину, мог ли он заразить ее венерическим заболеванием, тот ответил: «Да, но я не думал, что ты заразишься». Женщина подала на него в суд.

По словам судьи Пола Слэттери, это первый случай в Австралии, когда суд рассматривает подобное преступление. Судья отметил, что подсудимый «поставил свои сексуальные желания выше безопасности и благополучия жертвы», а его извинения говорят, что он жалеет о последствиях для себя, а не о причиненном ущербе. Потерпевшая написала Марриотту: «Я чувствую себя отвратительно, я чувствую себя преданной. Теперь я должна рассказывать об этом каждому, с кем захочу быть».

Австралиец, который работал в школе и был отправлен в неоплачиваемый отпуск в связи с судебной тяжбой, признал вину в передаче ЗППП и причинении тяжкого вреда здоровью. Прокуроры также заявили, что ранее мужчина заразил хламидиозом другую партнершу, но по этому факту обвинения ему не предъявлены. Суд приговорил Марриотта к 13 месяцам исправительных работ.

Материалы по теме:
«Секс — хороший способ забыть о болезни» История смертельно больной женщины, которая переспала с сотней мужчин и нашла себя
«Секс — хороший способ забыть о болезни»История смертельно больной женщины, которая переспала с сотней мужчин и нашла себя
30 декабря 2020
Мужчина перестал спать из-за семейного заболевания. Он знал, что скоро умрет. Но решил взять от жизни все и удивил врачей
Мужчина перестал спать из-за семейного заболевания.Он знал, что скоро умрет. Но решил взять от жизни все и удивил врачей
28 октября 2023

Ранее сообщалось, что в Индии суд запретил жителю провинции Тамилнад разводиться с женой, которая оказалась любительницей порно. Мужчина обвинял жену в «жестоком обращении в браке», так как она, по его словам, пристрастилась к просмотру порнографии, отказывалась выполнять домашние дела и часто мастурбировала.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В МИД заявили о самой масштабной атаке ВСУ на Москву

    В Иране подготовились к новой атаке США

    По делу о расправе над аниматорами на Кубани появились новые подробности

    Россиян предупредили об аномалиях в ближайшие дни

    В Минобороны раскрыли подробности ночных налетов украинских БПЛА на Россию

    Украину уличили в минировании границы с Приднестровьем

    Французский теннисист снял шорты во время матча и получил предупреждение

    Разработчик российских процессоров пообещал заменить чипы от Nvidia

    Объект российской промышленности загорелся после удара ВСУ

    Россиянам рассказали о снижении платы за ЖКУ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok