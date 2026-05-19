Мужчина заразил женщину герпесом во время секса и попал под суд

Австралийца приговорили к 13 месяцам работ за передачу ЗППП партнерше

В Австралии суд приговорил школьного учителя к 13 месяцам исправительных работ за то, что он сознательно заразил партнершу генитальным герпесом. Об этом сообщает The Canberra Times.

Согласно материалам дела, у 21-летнего Дэниела Марриотта в 2020 году был диагностирован вирус герпеса — HSV-2. В феврале 2023 года он договорился о свидании с потерпевшей. Перед первым половым актом женщина спросила, когда он в последний раз проходил проверку на инфекции, передающиеся половым путем. Марриотт ответил, что он «чист», хотя знал о своем заболевании.

Пара занималась сексом без защиты несколько раз, и уже к марту у женщины появились симптомы. После сдачи анализов у нее подтвердился генитальный герпес. Когда она через мессенджер спросила мужчину, мог ли он заразить ее венерическим заболеванием, тот ответил: «Да, но я не думал, что ты заразишься». Женщина подала на него в суд.

По словам судьи Пола Слэттери, это первый случай в Австралии, когда суд рассматривает подобное преступление. Судья отметил, что подсудимый «поставил свои сексуальные желания выше безопасности и благополучия жертвы», а его извинения говорят, что он жалеет о последствиях для себя, а не о причиненном ущербе. Потерпевшая написала Марриотту: «Я чувствую себя отвратительно, я чувствую себя преданной. Теперь я должна рассказывать об этом каждому, с кем захочу быть».

Австралиец, который работал в школе и был отправлен в неоплачиваемый отпуск в связи с судебной тяжбой, признал вину в передаче ЗППП и причинении тяжкого вреда здоровью. Прокуроры также заявили, что ранее мужчина заразил хламидиозом другую партнершу, но по этому факту обвинения ему не предъявлены. Суд приговорил Марриотта к 13 месяцам исправительных работ.

