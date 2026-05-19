08:53, 19 мая 2026

Лерчек избавилась от недостроенного особняка почти за миллиард рублей

Shot: Валерия и Артем Чекалины продали недостроенный особняк за 870 млн рублей
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Блогер Валерия Чекалина (известная как Лерчек) и ее бывший муж Артем Чекалин избавились от недостроенного особняка под Москвой. Они продали дом почти за миллиард рублей, сообщает Telegram-канал Shot.

Новый хозяин у роскошной недвижимости появился сразу после того, как Лерчек погасила долг перед ФНС в 175 миллионов рублей — до этого любые операции с имуществом ей были запрещены.

Новым хозяином особняка в элитном поселке «Агаларов Эстейт» оказался 41-летний адвокат по имени Владимир. Он работает управляющим адвокатском бюро и владеет компанией, которая ведет дела в области права.

До недавнего времени его единственным жильем была квартира площадью 63 квадратных метра на севере Москвы — ее стоимость оценивают в 20 миллионов рублей. Однако два года назад юрист избавился от этой недвижимости.

Теперь Владимиру принадлежит вилла площадью 2200 «квадратов» по проекту известного дизайнера и прилегающий к ней участок в 56 соток. По проекту в доме запланирован бассейн, кинотеатр, собственная кальянная, массажная, две кухни, гостиная площадью 300 «квадратов» и отдельная квартира для персонала.

Изначально особняк выставили на продажу за 810 миллионов рублей, но позже цену повысили до 870 миллионов. Однако в Shot допускают, что сделка скорее была формальной. Переоформление недвижимости понадобилось Чекалиным, чтобы защитить объект от банкротства и других проблем.

