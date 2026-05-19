Культура
09:45, 19 мая 2026

Покинувший Россию внук Пугачевой назвал себя позорным

Певец Никита Пресняков заявил, что его музыка никого не интересует
Ольга Коровина

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Внук певицы Аллы Пугачевой Никита Пресняков пожаловался на то, что его творчество не интересует подписчиков. Соответствующий пост он опубликовал в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Артист выложил видео, снятое во время своего выступления, добавив подпись: «Внук Пугачевой? Да он лох позорный». В комментариях Никита объяснил поклонникам, что подобные провокационные посты привлекают гораздо больше внимания, чем его музыка.

Пресняков подчеркнул, что не только исполняет каверы на российские хиты, но и создает собственные треки, которые остаются незамеченными. «Сколько тут подписчиков выкупают за ню-метал, пост-хардкор, альтернативный рок? Три процента, к сожалению», — поделился он.

Никита Пресняков переехал в США в 2022 году. По словам инсайдеров, артист зарабатывает на исполнении кавер-композиций и съемках клипов. Сообщалось, что его финансово поддерживают знаменитые родственники, в том числе отец Владимир Пресняков и мать Кристина Орбакайте.

