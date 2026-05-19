Покинувший Россию внук Пугачевой назвал себя позорным

Певец Никита Пресняков заявил, что его музыка никого не интересует

Внук певицы Аллы Пугачевой Никита Пресняков пожаловался на то, что его творчество не интересует подписчиков. Соответствующий пост он опубликовал в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Артист выложил видео, снятое во время своего выступления, добавив подпись: «Внук Пугачевой? Да он лох позорный». В комментариях Никита объяснил поклонникам, что подобные провокационные посты привлекают гораздо больше внимания, чем его музыка.

Пресняков подчеркнул, что не только исполняет каверы на российские хиты, но и создает собственные треки, которые остаются незамеченными. «Сколько тут подписчиков выкупают за ню-метал, пост-хардкор, альтернативный рок? Три процента, к сожалению», — поделился он.

Никита Пресняков переехал в США в 2022 году. По словам инсайдеров, артист зарабатывает на исполнении кавер-композиций и съемках клипов. Сообщалось, что его финансово поддерживают знаменитые родственники, в том числе отец Владимир Пресняков и мать Кристина Орбакайте.