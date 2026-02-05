Реклама

Культура
17:27, 5 февраля 2026Культура

Источник заработка внука Пугачевой в США раскрыли

Внук Пугачевой Никита Пресняков начал зарабатывать в США больше, чем в России
Андрей Шеньшаков

Фото: Tarakanov Vadim / Legion-Media

Внук Аллы Пугачевой Никита Пресняков начал зарабатывать в США. Об этом сообщает NEWS.ru со ссылкой на человека из окружения артиста.

По словам источника, Пресняков начал получать все новые и новые заказы на кавер-композиции. Он продюсирует начинающих исполнителей, записывает песни и исполняет свои версии российских хитов. Кроме того, он снимал ролики для певицы Дайон Уорвик и легенды кантри-музыки Долли Партон, а также успел посотрудничать с Биллом Рэеем Сайрусом — отцом Майли Сайрус.

«Под российскую попсу приходят потанцевать не только наши релоканты, но и американцы. Все истории с авторскими правами Пресняков утряс. Сейчас он зарабатывает в США больше, чем в России», — заявил инсайдер.

Впрочем, известно, что Преснякова по-прежнему финансово поддерживают знаменитые родственники. «В том числе отец Владимир Пресняков и мама — Кристина Орбакайте», — добавил он.

Ранее внук Аллы Пугачевой Никита Пресняков поделился роликом, где показал новую девушку. На кадрах Пресняков показал, что летит в бизнес-классе вместе со спутницей по имени Лилиана.

