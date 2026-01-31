Реклама

17:52, 31 января 2026

Внук Пугачевой после развода показал новую девушку

«НеМалахов»: Разведенный внук Пугачевой показал новую девушку
Елизавета Городищева
Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)

Кадр: @npresnyakov

Внук Аллы Пугачевой Никита Пресняков поделился роликом, где показал новую девушку. Об этом сообщил Telegram-канал «НеМалахов».

На кадрах Пресняков показал, что летит в бизнес-классе вместе со спутницей по имени Лилиана. Он также «пожаловался» на неудобства — надоедливую соседку и отсутствие человека, «который за тебя порежет мясо».

Сам Пресняков не назвал спутницу своей девушкой и не раскрыл, в каких отношениях находится с ней.

Ранее живущий в США музыкант Никита Пресняков объяснил, почему иногда допускает ошибки в написании английских слов. Причина его невнимательности кроется в синдроме дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ).

Также ранее певец опроверг слухи о своем скором возвращении в Россию.

