Внук Пугачевой после развода показал новую девушку

Внук Аллы Пугачевой Никита Пресняков поделился роликом, где показал новую девушку. Об этом сообщил Telegram-канал «НеМалахов».
На кадрах Пресняков показал, что летит в бизнес-классе вместе со спутницей по имени Лилиана. Он также «пожаловался» на неудобства — надоедливую соседку и отсутствие человека, «который за тебя порежет мясо».
Сам Пресняков не назвал спутницу своей девушкой и не раскрыл, в каких отношениях находится с ней.
Ранее живущий в США музыкант Никита Пресняков объяснил, почему иногда допускает ошибки в написании английских слов. Причина его невнимательности кроется в синдроме дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ).
Также ранее певец опроверг слухи о своем скором возвращении в Россию.