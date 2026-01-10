Реклама

Культура
00:59, 10 января 2026

Внук Пугачевой рассказал о нарушении работы мозга

Внук Пугачевой Пресняков заявил, что ошибается в написании слов из-за СДВГ
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress

Живущий в США музыкант Никита Пресняков объяснил, почему иногда допускает ошибки в написании английских слов. Он рассказал о своем диагнозе в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Как утверждает внук певицы Аллы Пугачевой, причина его невнимательности кроется в синдроме дефицита внимания и гиперактивности — нарушении, связанном с работой мозга.

«У меня СДВГ, поэтому мне простительно. Не обращайте внимания, что с ошибками я пишу иногда — это моя фишка», — отметил он.

Ранее сообщалось, что Пресняков взял кредит под залог московской квартиры, подаренной своей бабушкой Аллой Пугачевой. Речь идет о квартире на Лубянке, в Варсонофьевском переулке.

