Страна НАТО столкнулась с замедлением экономического роста

Bloomberg: Рост экономики Турции замедлился из-за иранского кризиса

В I квартале 2026 года экономика Турции смогла вырасти всего на 0,1 процента, хотя за три предыдущих месяца темпы составляли 0,4 процента. Об этом сообщило Bloomberg.

Кроме того, достигнутый результат оказался хуже всех прогнозов, которые давали экономисты. В годовом исчислении рост ВВП в первом квартале достиг 2,5 процента по сравнению с 3,4 процента в предыдущем периоде.

Новые цифры появились на фоне усиления рисков, связанных с конфликтом в Иране, который привел к росту волатильности на энергетическом рынке и осложнил усилия центрального банка Турции по сдерживанию инфляции. Отмечается, что Турция импортирует большую часть нефти и природного газа. Это делает ее экономику особенно уязвимой к росту мировых цен на энергоносители.

В мае центральный банк этой страны НАТО резко пересмотрел целевой показатель инфляции на конец года с 16 до 24 процентов, сославшись на высокие цены на энергоносители и продукты питания.

Ранее сообщалось, что турецкий регулятор заявил о рисках шокового разгона цен из-за стремительного подорожания топлива на фоне блокировки Ормузского пролива.