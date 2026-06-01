Режим ЧС ввели в российском городе

16:53, 1 июня 2026

Губернатор Ставрополья: В Минеральных Водах ввели режим ЧС из-за паводка
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Telegram-канал Владимира Владимирова

В Минеральных Водах ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за последствий паводка. Об этом сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров в своем Telegram-канале.

«Поддержал введение в округе режима ЧС муниципального уровня», — заявил глава российского региона в публикации.

По словам Владимирова, мера позволит быстрее оказывать помощь пострадавшим от стихии. На прошлой неделе из-за притока воды оказались подтоплены Минеральные Воды и село Левокумка — вода добралась до 36 домовладений. Если ситуация в городе и его окресностях ухудшится, власти предусмотрели для жителей пункты временного размещения.

Помимо этого, в Минераловодском округе продолжают устранять последствия града, который обрушился на регион и повредил более 60 крыш домов. По оценкам местных жителей, градины были похожими по размеру на куриные яйца. В результате на улицах образовались настоящие сугробы.

