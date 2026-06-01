Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Новости спорта
ВсеСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортЗОЖ и фитнесОлимпиада
16:58, 1 июня 2026Спорт

Футболист Глушенков заработает более миллиарда рублей по новому контракту с «Зенитом»

Футболист Максим Глушенков заработает 1,3 миллиарда рублей по новому контракту с «Зенитом»
Владислав Уткин
Владислав Уткин

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Футболист Максим Глушенков заработает более миллиарда рублей по новому контракту с «Зенитом». Об этом в своем Telegram-канале сообщает журналист Иван Карпов.

В настоящий момент стороны близки к заключению нового соглашения. Месячная зарплата Глушенкова вырастет с 15 до 20 миллионов рублей, за подписание контракта он получит еще 300 миллионов рублей подъемных.

Также в контракте будет прописан бонус за лояльность. По итогам каждого трансферного окна, в течение которого Глушенков будет оставаться в «Зените», ему заплатят дополнительно по 20 миллионов рублей.

Глушенков выступает в составе клуба из Санкт-Петербурга с 2024 года. В прошлом сезоне он провел 34 матча, в которых забил 11 голов и сделал 12 результативных передач.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Иран решился на радикальный шаг

    МИД России вызвал временную поверенную в делах Литвы

    101-летняя женщина раскрыла секреты долголетия

    В подмосковном городе запретили электросамокаты

    Россия и Филиппины запустят дополнительные прямые рейсы

    Доктор Мясников назвал идиотами одну категорию людей

    В Казахстане опровергли заявление ЕС о мигрантах

    Собянин назвал одну из важнейших причин расширения границ Москвы в 2012 году

    Россиянам назвали лидеров автомобильных продаж

    Внук Третьяка завершил карьеру хоккеиста в 29 лет

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента бизнеса деактивирована
    Добро пожаловать в реальный мир
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok