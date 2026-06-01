Футболист Глушенков заработает более миллиарда рублей по новому контракту с «Зенитом»

Футболист Максим Глушенков заработает 1,3 миллиарда рублей по новому контракту с «Зенитом»

Футболист Максим Глушенков заработает более миллиарда рублей по новому контракту с «Зенитом». Об этом в своем Telegram-канале сообщает журналист Иван Карпов.

В настоящий момент стороны близки к заключению нового соглашения. Месячная зарплата Глушенкова вырастет с 15 до 20 миллионов рублей, за подписание контракта он получит еще 300 миллионов рублей подъемных.

Также в контракте будет прописан бонус за лояльность. По итогам каждого трансферного окна, в течение которого Глушенков будет оставаться в «Зените», ему заплатят дополнительно по 20 миллионов рублей.

Глушенков выступает в составе клуба из Санкт-Петербурга с 2024 года. В прошлом сезоне он провел 34 матча, в которых забил 11 голов и сделал 12 результативных передач.