RT: Российский боец рассказал о мужчине, выносившем дочь из-под обстрела ВСУ

Российский боец с позывным Алабай рассказал о мужчине, выносившем на руках дочь из-под обстрела Вооруженных сил Украины (ВСУ). Его историю публикует RT.

По данным издания, Алабай родом из Мариуполя. В 2014 году он пошел в ополчение, когда после обстрела со стороны ВСУ своими глазами увидел жертвы среди мирных людей. Сейчас он продолжает участие в специальной военной операции (СВО) на Украине в составе 10-й роты добровольцев БАРС-37.

«Противник стоял на высоте Карачун, и оттуда по поселку работала артиллерия. Раздали гуманитарную помощь, и уже на выезде с поселка был такой момент, когда отец свою дочку нес на руках. Все было в крови и у нее была оторвана нога. Это был первый самый ужасающий кадр, который я увидел на этой войне», — вспомнил Алабай.

Ранее сообщалось, что житель Курганской области Алексей Новоселов ушел на СВО после 30 лет церковного служения и не рассказал сослуживцам о своем прошлом. На фронте он был дважды ранен.