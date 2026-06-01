15:57, 1 июня 2026Россия

Российский боец рассказал о выносившем дочь из-под обстрела ВСУ мужчине

Елена Торубарова
Мариуполь, 2015 год. Фото: Никита Сергеев / РИА Новости

Российский боец с позывным Алабай рассказал о мужчине, выносившем на руках дочь из-под обстрела Вооруженных сил Украины (ВСУ). Его историю публикует RT.

По данным издания, Алабай родом из Мариуполя. В 2014 году он пошел в ополчение, когда после обстрела со стороны ВСУ своими глазами увидел жертвы среди мирных людей. Сейчас он продолжает участие в специальной военной операции (СВО) на Украине в составе 10-й роты добровольцев БАРС-37.

«Противник стоял на высоте Карачун, и оттуда по поселку работала артиллерия. Раздали гуманитарную помощь, и уже на выезде с поселка был такой момент, когда отец свою дочку нес на руках. Все было в крови и у нее была оторвана нога. Это был первый самый ужасающий кадр, который я увидел на этой войне», — вспомнил Алабай.

Ранее сообщалось, что житель Курганской области Алексей Новоселов ушел на СВО после 30 лет церковного служения и не рассказал сослуживцам о своем прошлом. На фронте он был дважды ранен.

