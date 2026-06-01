Россиянин потратил три года на восстановление старого автобуса из оригинальных запчастей

Житель Архангельска восстановил советский автобус ЛАЗ-699 из оригинальных запчастей

Житель Архангельска Владимир Потанин восстановил старый советский автобус ЛАЗ-699 из оригинальных запчастей, потратив на это три года и уйму денег, пишет 29.ru.

Потанин не первый раз реставрирует ретроавтомобили, но восстановление этого автобуса стало самым продолжительным. Туристический междугородний автобус ЛАЗ-699Р на 41 посадочное место выпускался во Львове с 1978 по 2002 годы. Этот экземпляр — 1991 года выпуска. Его выкупили на торгах у местного транспортного предприятия менее чем за 200 тысяч рублей четыре года назад. Новым владельцем сначала стал знакомый Владимира, а уже потом он сам. «Просто хотелось сохранить. И так в городе ничего [подобного] нет», — признается архангелогородец.

С его слов, да и судя по фотографии, автобус на тот момент был в печальном состоянии — «все панели поломаны, сиденья порваны, все механизмы были сломаны, задняя часть просто отваливалась». Пришлось разбирать и двигатель с коробкой передач.

Большую часть ремонтных работ Потанин делал своими руками. Необходимые детали Владимир заказывал в интернете — он стремился воссоздать первоначальный вид и отремонтировать автобус за счет оригинальных деталей, поэтому искал их по всей стране. Лишь заводскую эмблему после тщетных поисков оригинала напечатали на 3D-принтере. А коричнево-черную обивку для сидений и персиковые шторы шили в ателье. «Старались сохранить в том виде, в котором он шел с завода. Новодела никакого нет», — уточняет водитель.

Потанин признается, что сначала записывал все расходы на восстановление, но потом бросил это дело. «Сколько вложено, я даже боюсь считать. Просто на сиденьях поменять ткань — 100 тысяч», — приводит он пример. В итоге все работы заняли три года. Зато теперь автобус — единственный такой ЛАЗ-699 в Архангельской области на ходу.

Потанин сдает ретроавтобус в аренду, но водит при этом сам, получив ради этого категорию «D» и все необходимые разрешения. Чаще всего возит экскурсионные группы, катал и несколько свадеб. Почти все заработанные деньги идут на обслуживание автобуса, но это нисколько его не расстраивает — Потанин отмечает, что им двигало желание сохранить технику и ностальгические чувства. Иногда он просто так вместе с семьей катается на нем по городу. «Мне нравится им управлять, я кайфую от этого», — улыбается он.

