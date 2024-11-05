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16:00, 5 ноября 2024Моя страна

«Москвич» преодолел 30 тысяч километров и добрался до Камчатки

«Москвич» 1981 года преодолел 30 тысяч километров и добрался до Камчатки
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Darwin Vegher / Unsplash

Экспедиционный «Москвич» 1981 года завершил маршрут в 30 тысяч километр и добрался до Камчатки. Об этом сообщает «Кам24».

Путешественники начали путь в январе прошлого года. За полтора года четверо россиян преодолели запад и восток России, несколько раз пересекли Полярный круг, а на Камчатке проехали до Усть-Большерецка, Октябрьского, Мильково и Эссо.

По их словам, в команде есть основной водитель и главный инженер-ремонтник, так как ретро-автомобиль требует особого отношения. В первой экспедиции в машине сломались карбюратор, система зажигания, выходили из строя печка и электрика, пришлось менять полуось.

Путешественники рассказали, что хотели показать, что путешествовать по российским регионам можно даже на таком ретро-авто.

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