Одной из крупнейших экономик мира предсказали стагфляцию

Reuters: Экономике Японии грозит стагнация из-за повторения старой ошибки

Япония рискует повторить ошибку, которая в прошлом привела к десятилетиям стагнации. Об этом предупредил бывший член совета директоров Банка Японии Макото Сакураи. Его процитировало Reuters.

Речь, по словам Сакураи, идет о том, что если японский регулятор будет слишком долго удерживать процентные ставки на низком уровне, то в какой-то момент из-за серьезного роста инфляции ему придется резко повысить их. Он подчеркнул, что, учитывая усиливающееся ценовое давление, вызванное войной с Ираном, стагфляция неизбежна.

«Есть серьезный риск того, что Банк Японии отстанет от ситуации. Отказаться от повышения процентной ставки в июне немыслимо», — констатировал Сакураи.

Агентство отметило, что аналитики оценивают вероятность повышения процентной ставки до 1 процента в июне примерно в 80 процентов. Отмечается, что рост цен на энергоносители подпитывает инфляцию и одновременно оказывает давление на экономику, сильно зависящую от импорта нефти.

При этом показатели ВВП практически не демонстрируют признаков бурного роста. Хотя в I квартале экономика прибавила 2,1 процента в годовом исчислении, аналитики ожидают падения темпов, поскольку подорожание топлива и перебои в поставках негативно сказываются на прибыли корпораций.

Инфляционное давление нарастает, а ослабление иены и нехватка рабочей силы подталкивают компании к повышению цен. К осени инфляция в Японии вырастет примерно до 3,5 процента.

«Если Банк Японии сейчас будет сомневаться в целесообразности повышения процентных ставок, позже ему придется сделать это быстрыми темпами, что нанесет ущерб экономике. Мы всего в шаге от повторения ошибки, которая привела к потерянным десятилетиям Японии», — уверен Сакураи.

В конце мая сообщалось, что импорт нефти в Японию, являющуюся одной из крупнейших экономик мира, на фоне масштабных перебоев в поставках сырья с Ближнего Востока из-за войны в Иране рухнул до минимального более чем за 60 лет уровня.

