В России ответили на заявление Литвы об использовании неба Прибалтики для атак ВСУ

Депутат Соболев: Заявлениям Литвы о непредоставлении пространства для ВСУ верить нельзя

Заявлениям политиков из стран Прибалтики о том, что они не предоставляют Вооруженным силам Украины (ВСУ) свое воздушное пространство для ударов беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) по России, верить нельзя. Об этом заявил в заговоре с «Лентой.ру» генерал-лейтенант, член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев.

Премьер-министр Литвы Инга Ругинене ранее сообщила, что страны Прибалтики не предоставляют ВСУ воздушное пространство для ударов БПЛА по России.

«Доверять им вообще нельзя. Они, с одной стороны, якобы не предоставляют, но они не могут сказать, что они официально предоставляют свою территорию для пролетов дронов украинских. Они поставляют Украине десятки тысяч дронов. Даже маленькая Эстония, Латвия и Литва», — сказал Соболев.

По словам депутата, Украина не стала бы запускать дроны через территорию Литвы, Латвии и Эстонии без их разрешения.

«Не посмела бы Украина сама. Тем более такое выгодное, партнерство по поставке вооружения, в частности, беспилотных летательных аппаратов. И они [ВСУ] будут без спроса Литвы, Латвии и Эстонии через их территорию отправлять их же дроны, изготовленные в этих, с позволения сказать, государствах? Поэтому верить этому вообще нельзя», — подчеркнул Соболев.

Утром 17 мая в воздушное пространство Литвы вошел беспилотник ВСУ. Его обломки обнаружили на востоке страны вечером в тот же день.

Позднее премьер Швеции Ульф Кристерссон предложил решение проблемы залетных дронов Украины. Он призвал страны НАТО помогать Киеву в наведении беспилотников.

