Нарушивший воздушное пространство Латвии неизвестный дрон оказался украинским

Беспилотник, вошедший утром 17 мая в воздушное пространство Латвии, оказался украинским. Об этом сообщил руководитель Национального центра управления кризисами Вилмантас Виткаускас, передает портал LRT.

По его словам, обломки беспилотника нашли на востоке Литвы вечером в воскресенье, 17 мая. О падении дрона в деревне Самане сообщили местные жители, при этом радары объект не зафиксировали.

«По предварительным данным, судя по тому, что мы видим на обломках, что нам прислали коллеги... это, скорее всего, украинский беспилотник», — заявил Виткаускас.

Ранее сообщалось, что в латвийское воздушное пространство влетел и вылетел один беспилотник. Также опасность с воздуха была объявлена в Алуксненском, Балвском, Лудзенском, Краславском и Резекненском краях на востоке страны. Для патрулирования воздушного пространства были задействованы истребители миссии НАТО.