Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
23:18, 17 мая 2026Бывший СССР

Нарушивший воздушное пространство Латвии неизвестный дрон оказался украинским

Нарушивший воздушное пространство Латвии неизвестный дрон оказался украинским
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Janis Laizans / Reuters

Беспилотник, вошедший утром 17 мая в воздушное пространство Латвии, оказался украинским. Об этом сообщил руководитель Национального центра управления кризисами Вилмантас Виткаускас, передает портал LRT.

По его словам, обломки беспилотника нашли на востоке Литвы вечером в воскресенье, 17 мая. О падении дрона в деревне Самане сообщили местные жители, при этом радары объект не зафиксировали.

«По предварительным данным, судя по тому, что мы видим на обломках, что нам прислали коллеги... это, скорее всего, украинский беспилотник», — заявил Виткаускас.

Ранее сообщалось, что в латвийское воздушное пространство влетел и вылетел один беспилотник. Также опасность с воздуха была объявлена в Алуксненском, Балвском, Лудзенском, Краславском и Резекненском краях на востоке страны. Для патрулирования воздушного пространства были задействованы истребители миссии НАТО.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о выходе российских военных к Пискуновке

    В Ираке обнаружили еще одну секретную базу Израиля

    Российский военный уничтожил почти 40 дронов ВСУ за день

    Нарушивший воздушное пространство Латвии неизвестный дрон оказался украинским

    Всемирно известный иллюзионист посетил Украину

    Стало известно о важном продвижении российских военных в ДНР

    На Западе предупредили о новой фазе мирового энергетического кризиса

    Немецкий эксперт предупредил о последствиях отказа от переговоров с Россией

    Семак высказался о победе «Зенита» в чемпионате России

    Часть Запорожской области вновь осталась без электричества

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok