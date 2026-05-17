Бывший СССР
11:55, 17 мая 2026

Неизвестный дрон нарушил воздушное пространство Латвии

Неизвестный БПЛА был обнаружен в воздушном пространстве Латвии
Яна Лаушкина (Редактор группы по работе с новостными агрегаторами)
СюжетАтака БПЛА

Фото: Janis Laizans / Reuters

Неопознанный беспилотный летательный аппарат обнаружили в воздушном пространстве Латвии. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на вооруженные силы страны.

Отмечается, что в латвийское воздушное пространство влетел и вылетел один беспилотник. Также опасность с воздуха была объявлена в Алуксненском, Балвском, Лудзенском, Краславском и Резекненском краях на востоке страны. Для патрулирования воздушного пространства были задействованы истребители миссии НАТО.

За сутки над территорией Курской области было сбито 88 украинских беспилотников различного типа. Также зафиксировано 115 артиллерийских ударов по отселенным районам приграничья и 16 атак дронов с использованием взрывных устройств.

