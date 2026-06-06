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23:35, 6 июня 2026Мир

ЦАХАЛ сообщила о гибели двух солдат в Ливане

ЦАХАЛ сообщила о гибели еще 2 своих солдат в Ливане
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Nir Elias / Reuters

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о гибели еще двух своих солдат в Ливане, общее число подтвержденных потерь достигло 29. Об этом говорится на сайте ЦАХАЛ.

«Капитан Шахар Гамла, 23 года, из кибуца Натур, заместитель командира роты в подразделении Эгоз коммандос, скончался от полученных ран после того, как был тяжело ранен в бою на юге Ливана. ​Сержант Охад Яари, 21 год, из Реховота, боец батальона Шакед бригады Гивати, пал в ходе оперативной деятельности на юге Ливана», — сообщили в ЦАХАЛ.

Ранее Госдепартамент США сообщил, что Израиль и Ливан в ходе переговоров при посредничестве США договорились о прекращении огня. Четвертая встреча на высоком уровне между представителями двух стран прошла 2 и 3 июня.

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