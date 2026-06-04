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02:43, 4 июня 2026Мир

Израиль и Ливан договорились о прекращении огня

Госдеп США: Израиль и Ливан договорились о прекращении огня
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Reuters

Израиль и Ливан в ходе переговоров при посредничестве США договорились о реализации режима прекращения огня, говорится в совместном заявлении двух сторон, которое распространил Госдеп США. Об этом сообщает РИА Новости.

Четвертая встреча на высоком уровне между представителями Израиля и Ливана прошла 2 и 3 июня. Отмечается, что перемирие зависит от полного прекращения огня со стороны «Хезболла». Также в заявлении говорится о выводе всех боевиков из сектора к югу от реки Литани.

Ранее сообщалось, что армия ЦАХАЛ за последние дни резко активизировала военные действия в Ливане против группировки «Хезболла». Между тем, всего две недели назад страны договорились о продлении режима тишины, первоначально начатого 16 апреля на 45 дней.

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