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23:15, 6 июня 2026Спорт

Плющенко пожаловался на хейт в адрес сына

Бывший фигурист Евгений Плющенко пожаловался на хейт в адрес сына Александра
Владислав Уткин
Владислав Уткин

Фото: Пелагия Тихонова / РИА Новости

Бывший фигурист Евгений Плющенко пожаловался на хейт в адрес сына Александра. Его слова приводит РИА Новости.

Двукратный олимпийский чемпион заявил, что, несмотря на получение спортивного гражданства Азербайджана, его сын продолжит тренироваться в России. «Стараюсь на хейт не обращать внимания. Относитесь к нему как к 13-летнему ребенку. Если бы это был не Плющенко, а Вася Пупкин, никто бы о нем не говорил», — сказал Плющенко.

21 мая Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) выдала Плющенко-младшему открепление, после чего он получил право сменить спортивное гражданство. После этого Евгений и Александр закрыли свои аккаунты в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Ранее стало известно о скандале в семье Плющенко. Старший сын фигуриста Егор Ермак объявил, что не считает Евгения отцом. «Мне проще называть его Женей. Он просто человек, который как-то поучаствовал в моей жизни и сделал меня», — заявил он. Кроме того, сын спортсмена рассказал, что тот отказывался помогать им с матерью финансово. В свою очередь, младший сын Александр публично открестился от сводного брата.

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