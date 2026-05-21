Евгений и Александр Плющенко закрыли аккаунты в соцсети

Евгений Плющенко и его сын Александр закрыли аккаунты в соцсети

Евгений Плющенко и его сын Александр закрыли аккаунты в соцсети Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Отец и сын Плющенко сделали аккаунты приватными. В данный момент зайти на страницы могут только их подписчики.

Ранее Александр Плющенко высказался о переходе под флаг Азербайджана. «Я был и остаюсь русским. Мне дали спортивное гражданство Азербайджана на пять лет. Надеюсь, на международной арене мне удастся достойно представлять наши две страны и прославлять академию моего папы», — заявил 13-летний спортсмен.

21 мая стало известно, что Плющенко-младший будет выступать за сборную Азербайджана. Федерация фигурного катания на коньках России дала ему открепление. Если Международный союз конькобежцев одобрит переход, он сможет представлять Азербайджан на соревнованиях со следующего сезона. Евгений Плющенко подтвердил информацию о смене сыном спортивного гражданства.

