«Это очень неприятно». Сын Плющенко сменил спортивное гражданство. Почему он выбрал Азербайджан и что об этом говорят в России?

13-летний Александр Плющенко, сын двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской, перешел под флаг Азербайджана. Об этом стало известно 21 мая.

Евгений Плющенко подтвердил эту информацию. По словам бывшего спортсмена, сын получил спортивное гражданство Азербайджана сроком на пять лет.

В сборной России он не состоял, в этом сезоне по разным причинам в соревнованиях не принимал участия и таким образом отсидел карантин. Ничье место не занимал, занимался в моей частной академии Евгений Плющенко двукратный олимпийский чемпион

Александр Плющенко с детства занимался фигурным катанием, а в 9 уже зарабатывал миллионы

Плющенко-младший, который ранее был известен под прозвищем Гном Гномыч, чуть ли не с рождения пошел по стопам прославленного отца-спортсмена. А его продвижением занималась мать — продюсер Яна Рудковская.

В итоге мальчик стал звездой едва ли не раньше, чем научился стоять на коньках. Евгений тренировал сына, приобщал его к миру фигурного катания, Саша регулярно участвовал в ледовых шоу отца. Рудковская рассказывала, что уже в девять лет их ребенок за год зарабатывал 12 миллионов рублей.

Евгений Плющенко с сыном Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

«Предлагаю считать не деньги, которые Саша Плющенко потратит на какого-то там психолога, а метраж квартиры на Патриках, которую Саша Плющенко уже себе может позволить на свои деньги. После этой постановки начнет собирать на вторую. Или на дом. Или на автопарк. Там решит, в общем, как повзрослеет», — отмечала продюсер.

В плане заработков и популярности (на аккаунт Плющенко-младшего в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) подписано более 1,3 миллиона человек) у сына звездной пары все прекрасно. При этом спортивные результаты юного спортсмена скромнее. Как уточняет Sports.ru, в прошлом сезоне он занимал второе и четвертое место на Всероссийских соревнованиях по первому разряду, а на мемориале Станислава Жука, в котором участвовали все сильнейшие спортсмены его возраста, стал лишь 18-м.

В конце года имя Александра Плющенко вновь попало в заголовки спортивных новостей: он дважды победил — на турнире в Наро-Фоминске, а затем на соревнованиях Московской области. Причем оба раза он был единственным участником в своей категории.

Федерация фигурного катания России разрешила 13-летнему Плющенко сменить гражданство

Исходя из спортивных результатов, рассчитывать на попадание в состав сборной России сыну Плющенко было бы сложно. Возможно, это является одной из причин решения уйти под флаг другой страны.

Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) дала Александру Плющенко открепление. Это значит, что он сможет представлять Азербайджан на международных соревнованиях уже со следующего сезона. Правда, при одном условии — Международный союз конькобежцев (ISU) должен выдать ему специальный документ.

Александр Плющенко Фото: Пелагия Тихонова / РИА Новости

В Азербайджане конкуренция у Александра должна быть ниже, так что в составе новой команды он вполне может реализовать мечту и попасть на Олимпийские игры.

Однажды я выступлю на Олимпиаде и завоюю золото! Александр Плющенко

Вместе с Александром под флаг Азербайджана перешла еще одна ученица Плющенко-старшего Вероника Жилина. 18-летняя спортсменка хотела сменить гражданство еще год назад, но тогда переход не одобрила ISU.

Евгений Плющенко резко критиковал меняющих гражданство российских спортсменов

После начала спецоперации на Украине российские фигуристы были отстранены от международных турниров. Первые шаги по возвращению только сделаны: на Олимпиаде в Италии под нейтральным флагом позволили выступить Аделии Петросян и Петру Гуменнику.

При этом, как и представители многих других видов спорта, за последние четыре года множество фигуристов сменило спортивное гражданство. А Евгений Плющенко их критиковал.

Я уже говорил и повторюсь снова: я искренне не понимаю, как можно отказаться от своей страны, принять эти условия, отказаться от спецоперации ради поездки на Олимпиаду. Отказаться от нашего президента, отказаться от наших земель, от наших ресурсов, от мамы и папы. Такие спортсмены найдутся. Я плохо к этому отношусь Евгений Плющенко

В Госдуме Плющенко раскритиковали, в мире фигурного катания — отнеслись к решению с пониманием

Мнения по поводу решения сына Плющенко выступать за другую страну разделились. В мире фигурного катания к такому шагу отнеслись с пониманием.

Серебряный призер чемпионата мира Алена Леонова положительно отреагировала на желание российских спортсменов выступать на международном уровне. «Так как у нас вообще все непонятно, в принципе, конкуренция достаточно серьезная даже на юниорском уровне», — отметила она.

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова в беседе с «Лентой.ру» назвала личным делом решение сына Плющенко выступать за Азербайджан.

Он сын своих родителей. Родители всегда помогают выбрать, где и с кем ребенку быть и тренироваться Татьяна Тарасова

А депутат Госдумы Виталий Милонов решение Плющенко резко раскритиковал. «Несовершеннолетних я не обсуждаю, тут можно говорить только о Евгении. «Получается, для него какие-то профессиональные вещи дороже, чем страна»», — посчитал он.

По мнению депутата, Евгений Плющенко допустил ошибку, позволив сыну сменить гражданство. Милонов отметил, что Александру Плющенко в России оказывали поддержку. «Не знаю, зачем он это сделал. Все это время он так достойно держался. Чтобы вот так некрасиво закончить. Честно, это очень неприятно», — сказал Милонов.