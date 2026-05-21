Певец Дима Билан повторил образ с «Евровидения» 20-летней давности

Российский певец Дима Билан повторил образ с музыкального конкурса «Евровидение» 20-летней давности. Пост появился на его странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

44-летний исполнитель примерил наряд, аналогичный тому, в котором выступал на указанном конкурсе в Афинах в 2006 году. Так, он надел белую майку с карманом, облегающие синие джинсы с потертостями и белые кеды и продемонстрировал знаменитый прыжок.

«Тогда мы вместе переживали какое-то совершенно особенное чувство — огромное, объединяющее, очень настоящее. Любовь, поддержку, ощущение единения, когда музыка действительно стирала расстояния между людьми. Такие моменты навсегда остаются в памяти», — указал Билан в подписи.

На «Евровидении-2006» артист занял второе место с песней Never Let You Go. В свою очередь, в 2008 году он стал победителем с композицией Believe.

Ранее в мае откровенное фото Димы Билана оценили в сети фразой «несите огнетушитель».

