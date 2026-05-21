Бывший СССР
23:06, 21 мая 2026

В МИД Эстонии возмутились «дезинформацией» России из-за дронов ВСУ

МИД Эстонии вручил России ноту по поводу «дезинформации» из-за дронов ВСУ
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Ints Kalnins / Reuters

МИД Эстонии вручил российскому дипломату ноту протеста касательно «кампании дезинформации» против стран Прибалтики. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

Утверждается, что Таллин решительно осуждает «дезинформационную кампанию» РФ о том, что балтийские страны не препятствуют пролетам дронов Вооруженным сил Украины (ВСУ) через свою территорию.

«Мы неоднократно подчеркивали, что Эстония не разрешала использовать свое воздушное пространство для атак на цели в России. Сообщения, утверждающие обратное, являются еще одним примером ложной российской пропаганды, и они это знают», — заявил глава эстонского МИД Маргус Цахкна.

Ранее премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон призвал страны НАТО помогать Украине в наведении беспилотников на фоне инцидентов с залетами дронов в государства альянса. «Мы должны… помогать украинцам наводить их атаки», — сказал политик.

