В МИД Эстонии возмутились «дезинформацией» России из-за дронов ВСУ

МИД Эстонии вручил России ноту по поводу «дезинформации» из-за дронов ВСУ

МИД Эстонии вручил российскому дипломату ноту протеста касательно «кампании дезинформации» против стран Прибалтики. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

Утверждается, что Таллин решительно осуждает «дезинформационную кампанию» РФ о том, что балтийские страны не препятствуют пролетам дронов Вооруженным сил Украины (ВСУ) через свою территорию.

«Мы неоднократно подчеркивали, что Эстония не разрешала использовать свое воздушное пространство для атак на цели в России. Сообщения, утверждающие обратное, являются еще одним примером ложной российской пропаганды, и они это знают», — заявил глава эстонского МИД Маргус Цахкна.

Ранее премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон призвал страны НАТО помогать Украине в наведении беспилотников на фоне инцидентов с залетами дронов в государства альянса. «Мы должны… помогать украинцам наводить их атаки», — сказал политик.

