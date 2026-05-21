Во Франции испугались идеи Мерца по Украине

Филиппо: Особый статус Украины в Евросоюзе разорит его

Предложение канцлера Германии Фридриха Мерца дать Украине статус ассоциированного члена Европейского союза (ЕС) разорит объединение. Об этом на своей странице в соцсети Х заявил французский политик Флориан Филиппо.

«Безумие! Этот статус предоставил бы [Украине] доступ к европейским фондам. А это значит разорение для нас», — написал он.

Он также испугался того факта, что распространение на Украину обязательства о взаимной обороне в рамках предложения Мерца привело бы к «гарантированной войне» с Россией.

Ранее сообщалось, что Мерц настаивает на ассоциированном членстве Украины в ЕС. Согласно плану, Украина будет участвовать в заседаниях Евросоюза, но не будет иметь права голоса. Она также сможет назначать ассоциированного судью в Европейский суд и представителей в Европейский парламент.

