20:49, 21 мая 2026Бывший СССР

Командование ВСУ «поставило» России задачу взять Сумы или Харьков

Спикер командования ВСУ Карпяк: ВС России стремятся взять Сумы или Харьков
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) считает, что российские войска имеют задачу взять под контроль Сумы или Харьков. Об этом заявил спикер командования 8-го корпуса украинских десантно-штурмовых войск Вадима Карпяка, передает в Telegram агентство УНИАН.

«Их задача — захватить какой-то областной центр. И они очень хотели бы, чтобы это были Сумы или Харьков», — заявил военный.

Он добавил, что российские войска продолжают активно наступать на востоке и северо-востоке Украины.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы России наступают на флангах вокруг ключевого для фронта города Константиновки в Донецкой Народной Республике. Отмечается, что российские военные в настоящее время обходят позиции ВСУ с запада и севера.

    Последние новости

