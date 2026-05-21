22:30, 21 мая 2026

Связанный с Зеленским бизнесмен подал на него в суд

Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Piroschka van de Wouw / Reuters

Бухгалтер Тимура Миндича Александр Цукерман подал иск против президента Украины Владимира Зеленского вслед за своим шефом. Об этом в своем Telegram-канале рассказал депутат Верховной Рады Ярослав Железняк.

«О, Цукерман тоже решил последовать примеру Миндича и подал иск. Говорит, санкции плохие. Вот это друзья у президента», — написал он.

Нардеп прикрепил запись судебной системы, из которой следует, что Цукерман потребовал признать указ Зеленского о введении санкций против него противоправным. Иск должен рассмотреть Кассационный административный суд.

Ранее на Зеленского подал в суд сам Миндич. По информации антикоррупционных органов Украины, Миндич является организатором многомиллиардной коррупционной схемы, раскрытой в результате операции «Мидас». В настоящий момент бизнесмен находится в Израиле.

