«Кошелек» Зеленского подал на него в суд

15:34, 20 мая 2026

Бизнесмен Миндич подал в суд на Зеленского из-за санкций СНБО Украины
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Hayk Baghdasaryan / Photolure via Reuters

Бизнесмен Тимур Миндич, которого называют «кошельком» Владимира Зеленского, подал на него в суд из-за санкций Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины. Об этом со ссылкой на судебный реестр сообщает в Telegram издание «Страна.ua».

«Предприниматель Тимур Миндич подал иск против своего друга Владимира Зеленского, чтобы оспорить указ президента о введении против него санкций», — говорится в публикации.

По информации антикоррупционных органов Украины, Миндич является организатором многомиллиардной коррупционной схемы, раскрытой в результате операции «Мидас». В настоящий момент бизнесмен находится в Израиле.

Ранее Специализированная антикоррупционная прокуратура предъявила обвинения экс-главе офиса президента Украины Андрею Ермаку. Сам он комментировать обвинения в коррупции отказался.

По данным правоохранителей, Андрей Ермак, Тимур Миндич и бывший министр национального единства Алексей Чернышов легализовали 460 миллионов гривен (около 770 миллионов рублей) через строительство элитных резиденций кооператива «Династия» в селе Козин под Киевом.

