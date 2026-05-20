Жара в Москве побила рекорд 129-летней давности

Гидрометцентр: 30-градусная жара в Москве побила рекорд 1897 года

В среду, 20 мая, погода в столице побила рекорд 129-летней давности. Об этом со ссылкой на специалистов Гидрометцентра России сообщило агентство ТАСС.

По информации синоптиков, воздух на городской метеостанции ВДНХ прогрелся до плюс 30 градусов — это выше прежнего суточного максимума за день, зафиксированного 20 мая 1897 года. Тогда столбики термометров показали плюс 29,7 градуса.

В Гидрометцентре напомнили, что установленный температурный рекорд является вторым по счету с начала этой недели. Так, во вторник, 19 мая, температура в Москве составила плюс 30,3 градуса — это на 0,1 градуса выше предыдущего рекорда для этого дня, который держался с 19 мая 1979 года.

Ранее заведующий отделом краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Александр Голубев предсказал, что пик жары в столичном регионе пройдет на нынешней неделе.

