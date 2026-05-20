Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
16:26, 20 мая 2026Экономика

Жара в Москве побила рекорд 129-летней давности

Гидрометцентр: 30-градусная жара в Москве побила рекорд 1897 года
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

В среду, 20 мая, погода в столице побила рекорд 129-летней давности. Об этом со ссылкой на специалистов Гидрометцентра России сообщило агентство ТАСС.

По информации синоптиков, воздух на городской метеостанции ВДНХ прогрелся до плюс 30 градусов — это выше прежнего суточного максимума за день, зафиксированного 20 мая 1897 года. Тогда столбики термометров показали плюс 29,7 градуса.

В Гидрометцентре напомнили, что установленный температурный рекорд является вторым по счету с начала этой недели. Так, во вторник, 19 мая, температура в Москве составила плюс 30,3 градуса — это на 0,1 градуса выше предыдущего рекорда для этого дня, который держался с 19 мая 1979 года.

Ранее заведующий отделом краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Александр Голубев предсказал, что пик жары в столичном регионе пройдет на нынешней неделе.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Россия предупредила страны НАТО о последствиях запуска с их территории дронов ВСУ. Фон дер Ляйен сочла это угрозой

    Жара ударила по России двумя десятками тепловых рекордов

    Россиянин купил китайскую машину с дефектом и отсудил миллионы рублей

    Поцелованный 25 лет назад китаец рассказал о подарке от Путина

    Жуков объяснил выход нового альбома «Руки Вверх!» впервые за 14 лет

    Ракетную «Герань-2» назвали страшилкой против вертолетов

    Важность безвизового режима России с Китаем оценили

    Кроссовки ректора МФТИ вызвали ажиотаж на встрече Путина и Си

    Трамп сделал заявление о встрече Путина и Си Цзиньпина

    В Госдуме назвали мечту всех губернаторов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok