Культура
16:59, 20 мая 2026

Жуков объяснил выход нового альбома «Руки Вверх!» впервые за 14 лет

Ольга Коровина

Фото: Ruslan Yarocky / URA.RU / Globallookpress.com

Лидер «Руки Вверх!» Сергей Жуков раскрыл подробности выхода первого альбома группы за 14 лет. Его комментарий приводит Национальная служба новостей.

Музыкант подчеркнул, что любит свою работу и зрителей, поддержка которых его вдохновляет. «Можно, конечно, вообще ничего не писать с таким багажом хитов, но надо уважать тех, для кого работаешь», — пояснил он.

По словам Жукова, на протяжении 14 лет группа придумывала новые хиты, откладывала их и переделывала. В результате в альбом «Врубай на полную» вошли 15 песен.

Ранее Жуков рассказал, что новый альбом «Руки Вверх!» будет записан на кассетах. По словам музыканта, один новый трек будет выходить каждую пятницу вплоть до концертов группы, запланированных на 25 и 26 июля в «Лужниках».

