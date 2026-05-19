Культура
19 мая 2026

«Руки Вверх!» впервые за 14 лет выпустит новый альбом

Ольга Коровина

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Культовая поп-группа «Руки Вверх!» выпустит новый альбом впервые за 14 лет. Об этом сообщил лидер коллектива Сергей Жуков, передает Telegram-канал StarHit.

«Альбом выйдет на кассетах. Где вы его будете слушать — я не знаю. Но это подвигнет вас пойти в гараж и достать старую магнитолу», — заявил Жуков.

Всего в альбом войдут 15 песен. По словам музыканта, один новый трек будет выходить каждую пятницу вплоть до концертов группы в «Лужниках», запланированных на 25 и 26 июля.

Ранее Жуков ответил певцу и композитору Андрею Губину, назвавшему его шепелявым и профнепригодным. Музыкант опубликовал видео со стадионного выступления, на котором ему подпевают десятки тысяч поклонников. Кадры Жуков сопроводил хитом «Алешка», изменив его текст.

